В Севастополе сняли ограничения для туристов 

На одном из популярных курортов Крыма решили снять ограничения для туристов. Речь идет о Севастополе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Начиная с 1 февраля 2021 года, будут разрешены экскурсий на открытом воздухе без ограничения числа участников, также отменяется обязательное предоставление справок об отрицательном тесте на коронавирус при заселении в гостиницы.

"С декабря нас об этом просили туристические и гостиничные операторы. Все эти требования соблюдали — это серьезно ограничило в новогодние праздники число туристов, что для нас было важно и создало дополнительную защиту",

Кроме того, в регионе будет снят запрет на работу местных ресторанов и кафе с 22:00 до 7:00.