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В Севастополе сняли ограничения для туристов 

Стелла Шмель 2 часа назад
В Севастополе сняли ограничения для туристов
Фото: depositphotos.com
На одном из популярных курортов Крыма решили снять ограничения для туристов. Речь идет о Севастополе. Об этом сообщает "Интерфакс".
Начиная с 1 февраля 2021 года, будут разрешены экскурсий на открытом воздухе без ограничения числа участников, также отменяется обязательное предоставление справок об отрицательном тесте на коронавирус при заселении в гостиницы.

"С декабря нас об этом просили туристические и гостиничные операторы. Все эти требования соблюдали — это серьезно ограничило в новогодние праздники число туристов, что для нас было важно и создало дополнительную защиту",

— рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, в регионе будет снят запрет на работу местных ресторанов и кафе с 22:00 до 7:00.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка пожаловалась на бомжей в Ялте.
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Новости путешествий , Михаил Развожаев
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