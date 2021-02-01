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Хозяин гостиницы избил гостя, поперчившего еду 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Хозяин гостиницы избил гостя, поперчившего еду
Фото: depositphotos.com
Хозяин гостиницы в японском городе Исэ избил посетителя, который добавил в заказанную еду много перца. Об этом пишет SoraNews24.
52-летний мужчина пришел в гостиницу и заказал ужин. На глазах у владельца Гэнрю Арагаки он сильно поперчил еду. Хозяина заведения такой поступок оскорбил, и он набросился на гостя с кулаками и криками, что убьет его. По словам пострадавшего, мужчина порезал ему палец поварским ножом.
Гэнрю Арагаки оказался знаком с пришедшим клиентом. Владелец гостиницы заявил, что не хотел никого порезать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что лыжник в Сочи нашел способ не платить за подъемник и попал на видео.
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