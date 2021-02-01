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Найдены неприятные отличия россиян от иностранцев на отдыхе 

Мира Маркина 3 часа назад
«Из голодного края»: неприятные отличия россиян от иностранцев на отдыхе
Фото: depositphotos.com
В Сети раскрыли неприятные отличия россиян от иностранных туристов на отдыхе. Соответствующий пост опубликован на платформе "Яндекс. Дзен".
Прежде всего, по мнению автора материала, российских путешественников еще в аэропорту выделяет чемодан, а точнее — его упаковка. Как правило, туристы самостоятельно обматывают багаж, что очень заметно.
Кроме того, соотечественников зачастую "выдает" незнание иностранных языков и недоброжелательное выражение лица. Считается также, что именно россияне злоупотребляют алкоголем и слишком много едят, как будто прибыли "из голодного края".
Вдобавок к этому, русские туристы нередко выделяются своим внешним видом, выбирая наряды, которые не всегда соответствуют месту, времени и культурным нормам страны. И наконец, в отличие от туристов из других стран, именно россияне склонны создавать очереди:

«Не раз наши соотечественники были замечены в создании конфликтных ситуаций. Как между собой, так и с обслуживающим персоналом. Также почему-то у нас принято считать, что раз уж ты накопил на путевку all inclusive, то можешь вести себя лишь бы как. За все же "уплачено"!»,

— возмутился автор поста, добавив, что ему часто бывает стыдно за соотечественников за рубежом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка с дочкой заразилась сонной болезнью на Занзибаре.
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