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Стюардесса рассказала, как мстит пассажирам за хамство 

Катерина Саломе 2 часа назад
Стюардесса рассказала, как мстит пассажирам за хамство
Фото: depositphotos.com
Блогер Даррон Кардоса устроил опрос среди подписчиков в TikTok. Фолловеры рассказали о самых неприятных клиентах и о том, как они с ними справлялись.
Стюардесса из Канады Хелена Хендбаскет призналась, что мстит пассажирам за хамство. В качестве наказания она регистрирует их на места возле уборной. Особенно большие неудобства это доставляет на длительных рейсах.
Тем временем сотрудник отеля рассказал, как поступил с постояльцами, которые не дали ему чаевых за помощь. "Я запомнил их номер, позвонил им посреди ночи, а затем повесил трубку", — поделился юзер.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса объяснила смысл платков на шеях бортпроводниц.
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