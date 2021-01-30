Стюардесса рассказала, как мстит пассажирам за хамство 

Блогер Даррон Кардоса устроил опрос среди подписчиков в TikTok. Фолловеры рассказали о самых неприятных клиентах и о том, как они с ними справлялись.

Стюардесса из Канады Хелена Хендбаскет призналась, что мстит пассажирам за хамство. В качестве наказания она регистрирует их на места возле уборной. Особенно большие неудобства это доставляет на длительных рейсах.

Тем временем сотрудник отеля рассказал, как поступил с постояльцами, которые не дали ему чаевых за помощь. "Я запомнил их номер, позвонил им посреди ночи, а затем повесил трубку", — поделился юзер.