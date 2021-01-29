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Российская стюардесса объяснила, зачем нужен платок на шеях бортпроводниц 

Даня Виттиг 1 час назад
Стюардесса объяснила смысл платков на шеях бортпроводниц
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса стала популярна в Сети благодаря роликам, в которых она делится информацией о своей работе.
Девушка раскрыла истинное предназначение шейных платков бортпроводниц. Объясняющим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.
По словам девушки, в первую очередь обязательный для большинства членов экипажа аксессуар играет роль декоративного элемента, который дополняет униформу и служащего ее отличительным признаком.
Однако подобный шарфик может быть использован в случае чрезвычайной ситуации на борту. Например, тканью можно оперативно прикрыть нос и рот, органы дыхания при задымлении будут защищены, и члены летного состава смогут оказать помощь пассажирам.
Ранее "Рамблер" сообщал, о чем можно смело просить в самолете.
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