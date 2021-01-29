Стюардесса объяснила смысл платков на шеях бортпроводниц

Российская стюардесса стала популярна в Сети благодаря роликам, в которых она делится информацией о своей работе.

Девушка раскрыла истинное предназначение шейных платков бортпроводниц. Объясняющим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, в первую очередь обязательный для большинства членов экипажа аксессуар играет роль декоративного элемента, который дополняет униформу и служащего ее отличительным признаком.

Однако подобный шарфик может быть использован в случае чрезвычайной ситуации на борту. Например, тканью можно оперативно прикрыть нос и рот, органы дыхания при задымлении будут защищены, и члены летного состава смогут оказать помощь пассажирам.