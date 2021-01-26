Стюардесса рассказала, что можно смело просить в самолете 

Российская стюардесса, прославилась в социальных сетях благодаря советам, которые она дает пассажирам.

В новом ролике девушка рассказала, о каких вещах пассажиры могут не стесняться попросить на борту самолета. Ролик с советами она опубликовала в TikTok.

Бортпроводница посоветовала не бояться просить беруши или повязку для сна — особенно если пассажир летит днем.

У сотрудников авиакомпании также можно взять щетку и зубную пасту или наборы для маленьких детей. Однако не все перевозчики могут предоставить такие вещи, но туристам все равно не нужно стесняться спрашивать о них. Главное быть при этом вежливым и не расстраиваться, если набора не оказалось.