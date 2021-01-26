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Стюардесса рассказала, что можно смело просить в самолете 

Даня Виттиг 4 часа назад
Стюардесса рассказала, что можно смело просить в самолете
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса, прославилась в социальных сетях благодаря советам, которые она дает пассажирам.
В новом ролике девушка рассказала, о каких вещах пассажиры могут не стесняться попросить на борту самолета. Ролик с советами она опубликовала в TikTok.
Бортпроводница посоветовала не бояться просить беруши или повязку для сна — особенно если пассажир летит днем.
У сотрудников авиакомпании также можно взять щетку и зубную пасту или наборы для маленьких детей. Однако не все перевозчики могут предоставить такие вещи, но туристам все равно не нужно стесняться спрашивать о них. Главное быть при этом вежливым и не расстраиваться, если набора не оказалось.

«И, конечно же, просите вторую порцию еды. Но вам нужно подождать, пока все доедят, и если у нас останется порция, мы обязательно ею поделимся», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие необычные вещи есть в самолете.
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