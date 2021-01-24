Интерфон: стюардесса перечислила необычные вещи в самолете

"То, что для нас, бортпроводников, является обыденным, для кого-то покажется удивительным и даже странным. Скорее всего о существовании нижеперечисленных предметах вы и не подозревали",
"Скорее всего вы его видели и подумали, что это телефон, но это устройство называется интерфон. Звонить можно только в пределах самолёта. Интерфон можно увидеть на станции бортпроводника, на кухне и, конечно, в кабине пилотов".
"Ими оборудован каждый самолет и каждая станция бортпроводника. Фонарь необходим при эвакуации и в случае задымления. Снимать с крепления их запрещено, так как произойдёт активация".
"А вот отгибать обшивку в случае возгорания — да! Внешний вид топора тоже отличается от привычного нам".
"Помните знаменитое: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» принадлежит бортпроводнику, сказанное бортпроводником "Уральских авиалиний" после аварийной посадки на кукурузном поле?".
"Средства для опреснения воды, приборы, чтобы подать сигнал о помощи, нож, различные предметы первой необходимости, инструкция по выживанию и мн.др. ".