Интерфон: стюардесса перечислила необычные вещи в самолете

Российская стюардесса Карина в своем Instagram под ником @maniadelcielo рассказала о самых странных предметах на борту самолета. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

"То, что для нас, бортпроводников, является обыденным, для кого-то покажется удивительным и даже странным. Скорее всего о существовании нижеперечисленных предметах вы и не подозревали",

— призналась бортпрводница.

В первую очередь Карина рассказала о "телефоне", которые многие пассажиры принимают за настоящий телефон. Однако у него другие функции:

"Скорее всего вы его видели и подумали, что это телефон, но это устройство называется интерфон. Звонить можно только в пределах самолёта. Интерфон можно увидеть на станции бортпроводника, на кухне и, конечно, в кабине пилотов".

Далее девушка раскрыла предназначение аварийного фонаря:

"Ими оборудован каждый самолет и каждая станция бортпроводника. Фонарь необходим при эвакуации и в случае задымления. Снимать с крепления их запрещено, так как произойдёт активация".

Стюардесса также не забыла упомянуть про топор и мегафон, без которых не обходится ни одно воздушное судно. Первый предназначен также на случай возгорания:

"А вот отгибать обшивку в случае возгорания — да! Внешний вид топора тоже отличается от привычного нам".

Мегафон же нужен для проведения эвакуаций:

"Помните знаменитое: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» принадлежит бортпроводнику, сказанное бортпроводником "Уральских авиалиний" после аварийной посадки на кукурузном поле?".

В заключение поста, Карина рассказала, что входит в "набор для выживания":

"Средства для опреснения воды, приборы, чтобы подать сигнал о помощи, нож, различные предметы первой необходимости, инструкция по выживанию и мн.др. ".

В комментариях подписчики признались, что некоторые предметы были им известны, а вот о некоторых они действительно никогда не слышали.