Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

Стюардесса показала тяжесть своей профессии 

Стелла Шмель 2 часа назад
Неизвестная бортпроводница показала, что значит быть стюардессой. Она с силой закрыла дверь самолета, которая явно тяжело поддается, и попала на видео в этот момент. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love.
На видео видно, как сотрудница в форменном костюме упирается в стену и с силой пытается закрыть дверь самолета. Второй рукой она опирается в противоположную стену, чтобы ей хватило сил.
Подписчики удивились этому.
"Да, ребята, это очень непросто. Стюардесс нужно уважать и ценить за их работу!",
— написали в комментариях неравнодушные пользователи.
Ранее "Рамблер" писал, что в Севастополе сняли ограничения для туристов
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение