Стюардесса показала тяжесть своей профессии 

Неизвестная бортпроводница показала, что значит быть стюардессой. Она с силой закрыла дверь самолета, которая явно тяжело поддается, и попала на видео в этот момент. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love.

На видео видно, как сотрудница в форменном костюме упирается в стену и с силой пытается закрыть дверь самолета. Второй рукой она опирается в противоположную стену, чтобы ей хватило сил.

Подписчики удивились этому.

"Да, ребята, это очень непросто. Стюардесс нужно уважать и ценить за их работу!",

— написали в комментариях неравнодушные пользователи.