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СМИ: миллиардер из России купил остров, чтобы сделать из него роскошный курорт 

Стелла Шмель 1 час назад
СМИ: миллиардер из России купил остров, чтобы сделать из него роскошный курорт
Фото: depositphotos.com
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил остров в Греции. Речь идет о Скорпиосе. Рыболовлев планирует сделать из локации роскошный курорт. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на Business Insider.
В собственность бизнесмена остров перешел еще в 2013 году. Площадь Скорпиоса составляет 80 гектаров. На острове появится VIP-отель, ферма с виноградниками, спа-салон, вертолетная площадка, спорткомплекс, причал для яхт и многое другое.
Первые работы по преобразованию локации в роскошный курорт начались в 2020 году. Ожидается, что проект будет завершен в 2024 году.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса рассказала, что можно смело просить в самолете.
Видео дня. Тайны островов, на которых помещается один дом
Новости путешествий , Дмитрий Рыболовлев , Lenta.ru
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