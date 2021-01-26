СМИ: миллиардер из России купил остров, чтобы сделать из него роскошный курорт 

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил остров в Греции. Речь идет о Скорпиосе. Рыболовлев планирует сделать из локации роскошный курорт. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на Business Insider.

В собственность бизнесмена остров перешел еще в 2013 году. Площадь Скорпиоса составляет 80 гектаров. На острове появится VIP-отель, ферма с виноградниками, спа-салон, вертолетная площадка, спорткомплекс, причал для яхт и многое другое.

Первые работы по преобразованию локации в роскошный курорт начались в 2020 году. Ожидается, что проект будет завершен в 2024 году.