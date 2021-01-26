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Дикое поведение: россиянка разочаровалась в абхазских мужчинах 

Даня Виттиг 3 часа назад
Дикое поведение: россиянка разочаровалась в абхазских мужчинах
Фото: depositphotos.com
Российская туристка поделилась своим разочарованием в абхазцах. Девушка написала пост на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница отправилась в отпуск в компании матери и четырехлетней дочки. Она отметила, что еще нигде не сталкивалась с таким же диким, хамским и некультурным поведением мужчин.

«Для абхазов отсутствие мужчины в поле зрения является поводом делать разные "заманчивые" предложения. Местные джигиты снимали меня на телефон, предлагали свое общество и отпускали малоприятные "комплименты", бросали тошнотворно-жаркие взгляды и ждали, что я немедленно паду под их молодецким напором», — заметила автор поста.

Возмутительными оказались и действия сотрудника ДПС, остановившего ее автомобиль. Женщина ехала с дочерью в больницу, а представитель правоохранительных органов интересовался о ее планах на вечер. Хотя рядом сидела бледная, замученная ротавирусной инфекцией дочка.

«Я хочу верить в лучшее, в то, что так себя ведут исключительно абхазы, задействованные в туризме, и в то, что за шесть лет все изменилось. Но… Больше я в Абхазию ни ногой», — подытожила блогерша.

Ранее "Рамблер" сообщал, есть ли смысл ехать в Абхазию зимой.
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Новости путешествий , ГИБДД , МВД
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