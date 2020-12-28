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Турист объяснил, зачем ехать в Абхазию зимой 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Турист объяснил, зачем ехать в Абхазию зимой
Фото: depositphotos.com
Российский турист рассказал, зачем ехать в Абхазию зимой. О плюсах отдыха на курорте в холодное время года он написал в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
По словам путешественника, зимой в Абхазии хорошая погода, так как дожди начинаются в конце января. Кроме того, отдых обходится гораздо дешевле, чем летом:

"Абхазцы снижают очень сильно цены, лишь бы у них были туристы. Если в прошлом году в ноябре мы снимали хороший дом в Абхазии за 10000 рублей, то в этом году он же стоит 6000 рублей".

Кроме того, сейчас в Абхазии много свежих фруктов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне попались на уловку, купив сувениры в Турции.
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