Турист объяснил, зачем ехать в Абхазию зимой 

Российский турист рассказал, зачем ехать в Абхазию зимой. О плюсах отдыха на курорте в холодное время года он написал в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам путешественника, зимой в Абхазии хорошая погода, так как дожди начинаются в конце января. Кроме того, отдых обходится гораздо дешевле, чем летом:

"Абхазцы снижают очень сильно цены, лишь бы у них были туристы. Если в прошлом году в ноябре мы снимали хороший дом в Абхазии за 10000 рублей, то в этом году он же стоит 6000 рублей".

Кроме того, сейчас в Абхазии много свежих фруктов.