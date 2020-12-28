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Российские туристы попались на уловку, купив сувениры в Турции 

Мира Маркина 4 часа назад
Россияне попались на уловку, купив сувениры в Турции
Фото: depositphotos.com
Россияне отдохнули в Турции и рассказали, как попались на уловку, купив сувениры на курорте. Своим опытом туристы поделились в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Авторы поста уточнили, что инцидент произошел на одном из рынков Анталии.
Путешественники остановились у лавки с восточными сладостями, как вдруг продавец предложил им купить готовую запечатанную упаковку рахат-лукума.

«В принципе, нас этот вариант устроил, так как, по сути, это уже готовый подарок»,

— пояснили туристы, добавив, что купили сразу две коробки.
Кроме того, покидая рынок, они также купили немного сладостей на развес и тем же вечером их попробовали.
Вернувшись из путешествия, россияне вручили близким коробки с рахат-лукумом:

«Когда ее открыли, мне даже стыдно как-то стало. Товар вообще не соответствовал своему виду, коробка со стороны казалась большой, а в итоге там и есть было нечего»,

— поделились негодованием туристы.
Россияне также добавили, что с обманом в Турции можно столкнуться не только на рынке, но и в кафе.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Турции произошло сильное землятресение.
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