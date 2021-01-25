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Отдых на юге России подорожал в 2021 году 

Анна Арсеньева 3 часа назад
На южных курортах РФ отели повысили цены на акции раннего бронирования. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Согласно оценкам экспертов, в среднем цены выросли на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Однако с конца марта ценовая политика может начать меняться.
В ранних продажах наибольшим спросом пользуется Краснодарский край: Сочи и Анапа. Доля этого региона составляет 60-70 процентов.
На втором месте оказался Крым — 20-35 процентов. Больше всего путешественников интересует Ялта.
Третье и четвертое место заняли санатории Минеральных Вод и пляжно-оздоровительный отдых в Калининградской области.
Ранее "Рамблер" сообщал, что самый дорогой перелет по России обойдется в 290 тысяч рублей.
Новости путешествий , Видео
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