Отдых на юге России подорожал в 2021 году 

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На южных курортах РФ отели повысили цены на акции раннего бронирования. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно оценкам экспертов, в среднем цены выросли на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Однако с конца марта ценовая политика может начать меняться.

В ранних продажах наибольшим спросом пользуется Краснодарский край: Сочи и Анапа. Доля этого региона составляет 60-70 процентов.

На втором месте оказался Крым — 20-35 процентов. Больше всего путешественников интересует Ялта.

Третье и четвертое место заняли санатории Минеральных Вод и пляжно-оздоровительный отдых в Калининградской области.