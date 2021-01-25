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Самый дорогой перелет по России обойдется туристам в 290 тысяч рублей 

Мира Маркина 44 минуты назад
Самый дорогой перелет по России обойдется в 290 тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip провел исследование и назвал стоимость самого дорого авиаперелета по России. Как выяснилось, дороже всего может обойтись путешествие из Красноярска в Москву в салоне бизнес-класса — такие билеты туда-обратно можно приобрести за 290 тысяч рублей.
Второе место среди наиболее затратных перелетов занимает поездка из Владивостока в Санкт-Петебруг и обратно — 248 тысяч рублей.
В список также вошли авиаперелеты из Ростова-на-Дону в Хабаровск (230 тысяч рублей), из Москвы во Владивосток (217 тысяч рублей), Петропавловск-Камчатский (207 тысяч) и Анадырь (204 тысячи). Замыкают топ-10 билеты из Владивостока в столицу и обратно за 202 тысячи рублей, из Москвы в Мурманск за 200 тысяч рублей и в Хабаровск за 199 тысяч рублей.
При этом в рейтинге самых дорогих перелетов бизнес-классом в одну сторону первое место занял билет из Владивостока в Калининград за 202 тысячи рублей, второе — полет из Владивостока в столицу — 186 тысяч рублей, а третье — авиабилет из Тюмени в Астрахань, купленный за 180 тысяч рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туроператоры обсудили подорожание билетов в Крым в 2021 году.
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