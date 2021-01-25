Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶

Европа ужесточает условия для въезда туристов 

Мира Маркина 4 часа назад
Европа ужесточает условия для въезда туристов
Фото: depositphotos.com
Европейские страны в связи с пандемией COVID-19 вновь ужесточают условия для въезда иностранных граждан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Финляндия продлила ограничения на границе с 27 января до 25 февраля и ввела более строгие ограничения на въезд: отныне иностранцы обязаны сдать тест на коронавирус. Бельгия ввела запрет на поездки до 1 марта.
В Нидерландах потребуют и ПЦР-тест, и тест на антиген. Кроме того, в стране уже введен комендантский час. В Норвегии до 1 февраля закрыты торговые центры и рестораны. Жители Франции готовятся к объявлению третьего локдауна. Великобритания обсуждает полное закрытие границ.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало известно о россиянах, путешествующих по Европе.
Видео дня. Древние места, которые были открыты недавно
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение