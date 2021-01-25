Европа ужесточает условия для въезда туристов 

Европейские страны в связи с пандемией COVID-19 вновь ужесточают условия для въезда иностранных граждан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Финляндия продлила ограничения на границе с 27 января до 25 февраля и ввела более строгие ограничения на въезд: отныне иностранцы обязаны сдать тест на коронавирус. Бельгия ввела запрет на поездки до 1 марта.

В Нидерландах потребуют и ПЦР-тест, и тест на антиген. Кроме того, в стране уже введен комендантский час. В Норвегии до 1 февраля закрыты торговые центры и рестораны. Жители Франции готовятся к объявлению третьего локдауна. Великобритания обсуждает полное закрытие границ.