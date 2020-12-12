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Стало известно о россиянах, путешествующих по Европе 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Тысячи россиян путешествовали по Европе осенью
Фото: depositphotos.com
Выяснилось, что за сентябрь и октябрь 2020 года по Европе путешествовали тысячи россиян. Об этом сообщает РБК.
Исследование основывалось на данных отелей, где останавливались туриста. Согласно открытой туристической статистике ЕС, большинство россиян останавливались в отелях Германии. В сентябре в городах этой страны остановилось 6,3 тыс. россиян, которые провели там более 20,4 тыс. ночей.
На втором месте по популярности оказалась Польша. В местах размещения 2 тыс. россиян провели почти 4 тыс. ночей. В Чехии останавливались 1,9 тыс. россиян. В Австрии — 1,2 тыс. россиян.
Сообщается, что туристический поток в целом снизился на 90%. Предполагается, что в отелях останавливались россияне, живущие в ЕС и спортивные делегации.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российская туристка сравнила отдых в Абхазии и Европе.
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