Тысячи россиян путешествовали по Европе осенью

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Выяснилось, что за сентябрь и октябрь 2020 года по Европе путешествовали тысячи россиян. Об этом сообщает РБК.

Исследование основывалось на данных отелей, где останавливались туриста. Согласно открытой туристической статистике ЕС , большинство россиян останавливались в отелях Германии. В сентябре в городах этой страны остановилось 6,3 тыс. россиян, которые провели там более 20,4 тыс. ночей.

На втором месте по популярности оказалась Польша. В местах размещения 2 тыс. россиян провели почти 4 тыс. ночей. В Чехии останавливались 1,9 тыс. россиян. В Австрии — 1,2 тыс. россиян.

Сообщается, что туристический поток в целом снизился на 90%. Предполагается, что в отелях останавливались россияне, живущие в ЕС и спортивные делегации.