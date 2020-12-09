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Российская туристка сравнила Абхазию и Европу 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Россиянка Светлана Давыдова сравнила отдых в Абхазии и Греции. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Побывав в Абхазии, туристка заметила, что у стран есть сходство:

"Море и природа прекрасные. Некоторые растения вполне себе "греческие". Также на улицах растут гранаты, цитрусовые, хурма и другие плодовые деревья".

Однако у каждого курорта есть свои плюсы и минусы. Так, Абхазия привлекает своей доступностью и дешевизной. Чтобы поехать на отдых, россиянам не нужен загранпаспорт. Кроме того, не надо менять валюту и владеть английским языком.
В Абхазии, по мнению туристки, чистое море и хорошие пляжи, но ей больше нравится в Европе:

"Средиземное море Греции для меня все же лучше. (…) Там я никогда не видела ни одной медузы. А вот водоросли да, бывают, и в больших количествах. На Крите много шикарных песчаных пляжей. А пляжи с розовым песком (например, в бухте Балос или Элафониси) просто чудесны. Насколько я знаю, в Абхазии ничего подобного нет"

Также в Греции "разнообразнее и вкуснее" кухня и не так строго с пляжной одеждой, как в Абхазии: носить купальник можно не только на море.

"В Греции с этим посвободнее. И для меня так гораздо комфортнее. Да, я и там не хожу в купальнике по улицам, но и следить, вдруг открыто что-то не то не приходится"

Как рассказала туристка, Абхазия не заменит ей Грецию, но там ей тоже понравилось.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин купил путевку в Турцию за гроши.
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Новости путешествий , Видео , Светлана Давыдова
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