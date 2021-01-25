Qatar Airways признали самой безопасной авиакомпанией в мире в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили эксперты маркетинговой компании Skytrax.

Национальные авиалинии Катара стали первым в мире перевозчиком, осуществляющим длительные перелеты, которому специалисты Skytrax присвоили пять звезд за безопасность. При проверке специалисты обнаружили, что перед посадкой все клиенты авиакомпании получали специальные козырьки, защищающие от вирусов, а также пакеты с гигиеническими средствами.

«Самолеты проходят тщательную предполетную уборку в Дохе и других сетевых аэропортах, при этом салонам бизнес-класса и эконом-класса уделяют одинаковое внимание»,

— заявили в Skytrax, заявив, что именно Qatar Airways во время пандемии всегда поддерживала «высочайшие стандарты чистоты».