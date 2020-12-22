Какой транспорт самый безопасный в пандемию 

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что самым безопасным видом транспорта в пандемию коронавируса является наземный. Об этом он сообщил радио Sputnik.

Эксперт утверждает, что в поездах на каждого пассажира приходится значительно больше места и воздуха, чем в самолетах. Это в разы снижает риск заражения.

«Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее»,

— отметил специалист.

Также, по словам Янкова, весомым преимуществом является возможность открыть форточку, если в вагоне слабая вентиляция. В конце-концов всегда можно попросить кондуктора включить кондиционер по сильнее, к пилоту подойти с такой просьбой нельзя.