Какой транспорт самый безопасный в пандемию 

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что самым безопасным видом транспорта в пандемию коронавируса является наземный. Об этом он сообщил радио Sputnik.
Эксперт утверждает, что в поездах на каждого пассажира приходится значительно больше места и воздуха, чем в самолетах. Это в разы снижает риск заражения.
«Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее»,
— отметил специалист.
Также, по словам Янкова, весомым преимуществом является возможность открыть форточку, если в вагоне слабая вентиляция. В конце-концов всегда можно попросить кондуктора включить кондиционер по сильнее, к пилоту подойти с такой просьбой нельзя.
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