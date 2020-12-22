Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу 

Из-за пандемии коронавируса в отелях Турции запретили проведение новогодних празднований с музыкой и ведущими. Об этом сообщается на сайте МВД Турции.

Это касается всех новогодних программ — праздников в ресторанах, балов, вечеринок, шоу и гала-ужинов. Подобные мероприятия запрещено даже рекламировать. Отелям и ресторанам запретили включать громкую музыку до 22.00 и после.

А с 31 декабря по 4 января будет введет комендантский час. Людям запрещено будет выходить на улицу с 21.00 до 05.00.