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Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу 

Катерина Саломе 9 часов назад
Из-за пандемии коронавируса в отелях Турции запретили проведение новогодних празднований с музыкой и ведущими. Об этом сообщается на сайте МВД Турции.
Это касается всех новогодних программ — праздников в ресторанах, балов, вечеринок, шоу и гала-ужинов. Подобные мероприятия запрещено даже рекламировать. Отелям и ресторанам запретили включать громкую музыку до 22.00 и после.
А с 31 декабря по 4 января будет введет комендантский час. Людям запрещено будет выходить на улицу с 21.00 до 05.00.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи ввели новое ограничение для туристов.
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