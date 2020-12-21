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В Сочи ввели новое ограничение для туристов 

Мира Маркина 2 часа назад
В Сочи появилось новое ограничение для туристов. Теперь приезжих с симптомами коронавируса будут помещать в обсерватор. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление мэра города Алексея Копайгородского.
Сообщается, что мера была принята для того, чтобы город мог обеспечить безопасность туристов в новогодние праздники. Отныне путешественников с симптомами COVID-19 будут временно изолировать, чтобы не допустить распространение инфекции.
Кроме того, известно, что обсерватор будет расположен на территории одной из гостиниц.

«Есть договоренность с комплексом "Омега", они предоставят все необходимое. Соответствующие службы и ведомства уже готовы приступить к работе обсерватора»,

— заявил мэр города.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что происходящее на высоте горного курорта в Сочи показали на видео.
Новости путешествий , Видео
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