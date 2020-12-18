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В Сети появилось видео, на котором показано, как обстоят дела на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Ролик опубликован на странице @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На кадрах туристка выходит из кабины подъемника — видно, что вся окружающая ее территория занесена плотным слоем снега.

Подписчики обрадовались таким видам, так как многие планируют заняться зимними видами спорта в Сочи.

«Ура! Мы как раз скоро приедем», «А говорят, снега нет», «Мечтаю там оказаться зимой», «Я понимаю, что для сочинцев снег в диковинку!», «Там еще скоро 400 тысяч человек будет… Начнется естественный отбор», — писали они.

Известно, что старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды. Трассы, предположительно, станут доступны 25 декабря.