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Туристы рассказали об особенностях путешествий в пандемию 

Стелла Шмель 4 часа назад
Туристы рассказали об особенностях путешествий в пандемию
Фото: depositphotos.com
Туристы, которые не отказывались от путешествий в 2020 году, рассказали об особенностях поездок, с которыми они столкнулись в пандемию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Эксперты опросили 2670 туристов и выяснили, что три четверти респондентов стали чаще ездить по соседним городам и близко расположенным местам с достопримечательностями.
Подавляющее большинство опрошенных (80%) указали, что хотят знать больше о своем регионе. 55% респондентов указали, что готовы ездить на организованные экскурсии, остальные предпочитают изучать территорию самостоятельно.
59% респондентов, отправляющиеся в поездки в близлежащие города, отметили, что передвигаются на автомобиле, остальные пользуются общественным транспортом.
Ранее "Рамблер" писал, что в АТОР рассказали, кому можно выехать на Кипр.
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Новости путешествий , РИА Новости
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