В АТОР рассказали, кому можно выехать на Кипр 

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, кто сможет выехать на Кипр после открытия границ страны для туристов. Об этом вице-президент организации Дмитрий Горин рассказал радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что для путешествия на Кипр даже при открытых границах необходимо получить туристическую визу, а сейчас такой документ получить невозможно. Кроме того, он добавил, что Россия еще не открыла прямое авиасообщение с этой страной.
«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет», — сказал Дмитрий Горин.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово скупают билеты по семи маршрутам на лето.