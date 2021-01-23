В АТОР рассказали, кому можно выехать на Кипр 

Он отметил, что для путешествия на Кипр даже при открытых границах необходимо получить туристическую визу, а сейчас такой документ получить невозможно. Кроме того, он добавил, что Россия еще не открыла прямое авиасообщение с этой страной.

«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет», — сказал Дмитрий Горин.