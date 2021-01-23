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В АТОР рассказали, кому можно выехать на Кипр 

Елизавета Назарова 1 час назад
В АТОР рассказали, кому можно выехать на Кипр
Фото: depositphotos.com
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, кто сможет выехать на Кипр после открытия границ страны для туристов. Об этом вице-президент организации Дмитрий Горин рассказал радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что для путешествия на Кипр даже при открытых границах необходимо получить туристическую визу, а сейчас такой документ получить невозможно. Кроме того, он добавил, что Россия еще не открыла прямое авиасообщение с этой страной.

«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет», — сказал Дмитрий Горин.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово скупают билеты по семи маршрутам на лето.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России , Радиостанция "Говорит Москва"
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