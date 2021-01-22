Сочи и Магадан: россияне начали покупать билеты на лето

Сотрудники аналитического центра сервиса «Туту.ру» выяснили, куда российские туристы начали бронировать отпускные туры и покупать авиабилеты на лето. Об этом сообщает «Лента.ру».

В настоящее время среди всех направлений лидируют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в семь российских городов: Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.

Средние чеки по оформленным билетам в большинстве случаев ниже, чем год назад: к примеру, перелет из столицы в Сочи ниже на 33 процента, в Анапу — на 11 процентов, в Геленджик — на 43 процента, а в Калининград — на 17 процентов.

Эксперты отмечают, что в прошлом году россияне, купившие билеты сильно заранее, «ничего не выиграли», так как авиакомпании снизили цены из-за ограничений.

Предполагается, что, если ситуация стабилизируется, перевозчики могут начать «отыгрывать падение».