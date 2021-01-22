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Россияне начали массово скупать билеты по семи маршрутам на лето 

Даня Виттиг 22 января 2021
Сочи и Магадан: россияне начали покупать билеты на лето
Фото: depositphotos.com
Сотрудники аналитического центра сервиса «Туту.ру» выяснили, куда российские туристы начали бронировать отпускные туры и покупать авиабилеты на лето. Об этом сообщает «Лента.ру».
В настоящее время среди всех направлений лидируют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в семь российских городов: Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.
Средние чеки по оформленным билетам в большинстве случаев ниже, чем год назад: к примеру, перелет из столицы в Сочи ниже на 33 процента, в Анапу — на 11 процентов, в Геленджик — на 43 процента, а в Калининград — на 17 процентов.
Эксперты отмечают, что в прошлом году россияне, купившие билеты сильно заранее, «ничего не выиграли», так как авиакомпании снизили цены из-за ограничений.
Предполагается, что, если ситуация стабилизируется, перевозчики могут начать «отыгрывать падение».
Ранее "Рамблер" сообщал, куда российским туристам упростили перелет.
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