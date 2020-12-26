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Российским туристам упростили перелет на Бали 

Александра Нечаева 7 часов назад
Российским туристам упростили перелет на Бали
Фото: Depositphotos
В 2021 году путешественники из России смогут долететь до Бали всего с одной пересадкой. Сообщение об этом появилось на официальной странице посольства Индонезии.
С 5 января два раза в неделю прямые рейсы на индонезийский курорт начнут выполнять из Стамбула. Однако слишком радоваться все же не стоит: до 8 января все туристы, прибывшие в Индонезию из России, должны пройти обязательный карантин. При этом при себе необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, срок действия которого не превышает 48 часов с момента получения. По прилету также необходимо снова сдать тест.
При отрицательном результате прибывших в страну туристов помещают на пятисуточный карантин в отели Джакарты (за счет принимающей стороны). По прошествии этого времени проводится еще один ПЦР-тест, который также оплачивают индонезийцы. При отрицательном результате путешественникам разрешают продолжить перемещение по стране.
Ранее "Рамблер" писал о том, что поехавшая в Крым россиянка пожаловалась на «бешеные цены».
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