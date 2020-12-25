Поехавшая в Крым россиянка пожаловалась на «бешеные цены» 

Россиянка, которая трижды была в Крыму, пожаловалась на слишком высокие цены на жилье, и сравнила их со стоимостью отдыха в Турции. Своим мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Первые две поездки на полуостров ей не понравились:

«Мне не понравилось вообще! Странная местность, спуски-подъемы, либо пустынные поля и отсутствие растительности. Никаких красивых застроек, бешеные цены на жилье и волнорезы в море».

Девушка отметила, что отдых с комфортом на полуострове «выходит в копеечку» и поэтому людям приходится выбирать другие страны: