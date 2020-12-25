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Поехавшая в Крым россиянка пожаловалась на «бешеные цены» 

Мария Грибова 1 час назад
Поехавшая в Крым россиянка пожаловалась на «бешеные цены»
Фото: depositphotos.com
Россиянка, которая трижды была в Крыму, пожаловалась на слишком высокие цены на жилье, и сравнила их со стоимостью отдыха в Турции. Своим мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Первые две поездки на полуостров ей не понравились:

«Мне не понравилось вообще! Странная местность, спуски-подъемы, либо пустынные поля и отсутствие растительности. Никаких красивых застроек, бешеные цены на жилье и волнорезы в море».

Девушка отметила, что отдых с комфортом на полуострове «выходит в копеечку» и поэтому людям приходится выбирать другие страны:

«Например, санаторий "Форос" или отель "Пальмира" на мою семью выходит 300-350 тысяч на 10 ночей, без проезда, питание полный пансион. Турция на 12 ночей в ультра пятерке нам вышла в 190 тысяч и все включено! Авиабилеты тоже».

Ранее «Рамблер» писал о том, что огромные очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных.
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