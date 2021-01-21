Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета 

Бортпроводница некой авиакомпании станцевала в проходе самолета в мини-юбке. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажей.
На видео можно увидеть, как стюардесса с бумажным стаканчиком в руке двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера.
На девушке надет фирменный пиджак, платье с юбкой мини, завышенные сапоги и шарфик с логотипом авиакомпании.
Пользователи, в свою очередь, оценили внешность и способности бортпроводницы:
«Как же хочется однажды попасть на твой рейс!».
«Ты всегда в таком хорошем настроении, ты моя любимая стюардесса».
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса развеяла мифы об обязанностях бортпроводниц.