Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета 

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Бортпроводница некой авиакомпании станцевала в проходе самолета в мини-юбке. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажей.

На видео можно увидеть, как стюардесса с бумажным стаканчиком в руке двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера

На девушке надет фирменный пиджак, платье с юбкой мини, завышенные сапоги и шарфик с логотипом авиакомпании.

Пользователи, в свою очередь, оценили внешность и способности бортпроводницы:

«Как же хочется однажды попасть на твой рейс!».