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Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета 

Мария Грибова 2 часа назад
Бортпроводница некой авиакомпании станцевала в проходе самолета в мини-юбке. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажей.
На видео можно увидеть, как стюардесса с бумажным стаканчиком в руке двигается под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера.
На девушке надет фирменный пиджак, платье с юбкой мини, завышенные сапоги и шарфик с логотипом авиакомпании.
Пользователи, в свою очередь, оценили внешность и способности бортпроводницы:

«Как же хочется однажды попасть на твой рейс!».

«Ты всегда в таком хорошем настроении, ты моя любимая стюардесса».

Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса развеяла мифы об обязанностях бортпроводниц.
Новости путешествий , Джастин Бибер
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