Стюардесса развеяла мифы об обязанностях бортпроводниц 

Стюардесса Кэт Камалани прославилась в социальных сетях, благодаря своему аккаунту в TikTok. Девушка развеяла популярные мифы об обязанностях бортпроводниц.

В первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что стюардессы не должны закидывать ручную кладь пассажиров на багажную полку.

«Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку. Так что если вы сами не можете поднять вашу сумку, лучше вообще не проносите ее на борт», — пояснила она.

Также члены экипажа не обязаны убирать самолет, поскольку для этого есть специальные сотрудники, которые быстро чистят салон и туалеты между перелетами.

Бортпроводница подчеркнула, что стюардессы должны заботиться о безопасности путешественников, а не о том, как быстро подать еду и напитки.