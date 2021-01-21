Россиянка раскрыла ошибки туристов в Таиланде

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Россиянка, которая переехала в Таиланд, рассказала, почему туристы часто испытывают недомогание от местной еды, и раскрыла главные ошибки отдыхающих. Всем этим она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Девушка поделилась, что многие путешественники не привыкли к острой пище:

«Или у людей в принципе непереносимость острой еды. Естественно, может болеть желудок».

Также она отметила, что русские слишком сильно «налегают на морепродукты»:

«Наберут по дешевке на рынках рыбы, креветок, краба, осьминога, кольца кальмаров или вообще сырых устриц, а потом вечером и даже бывает на следующий день мучаются от расстройства желудка».

Еще россиянка порекомендовала не злоупотреблять экзотическими фруктами, поскольку они тоже могут привести к недомоганиям.