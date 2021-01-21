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Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов 

Мария Грибова 39 минут назад
Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов
Фото: РИА Новости
Шри-Ланка открыла границы после десятимесячного локдауна. Об этом сообщает France 24.
Для въезда в страну путешественникам необходимо представить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее 96 часов до вылета.
Прибывшие в Шри-Ланку также смогут сдать повторный анализ на коронавирус по прибытии в отель. Если же они намерены пребывать в стране более недели, им понадобится и третий тест.
А если тесты покажут положительный результат, бессимптомным туристам придется отправиться на карантин в гостиницу, а остальных направят в госпитали.
Ранее «Рамблер» писал о том, что жители Крыма сравнили туристов из России и Украины.
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