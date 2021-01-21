Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов 

Шри-Ланка открыла границы после десятимесячного локдауна. Об этом сообщает France 24.

Для въезда в страну путешественникам необходимо представить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Прибывшие в Шри-Ланку также смогут сдать повторный анализ на коронавирус по прибытии в отель. Если же они намерены пребывать в стране более недели, им понадобится и третий тест.

А если тесты покажут положительный результат, бессимптомным туристам придется отправиться на карантин в гостиницу, а остальных направят в госпитали.