Российская стюардесса раскрыла список вредной перед полетом еды 

Российская стюардесса назвала список продуктов питания, которые вредны для организма и не рекомендуются к употреблению перед полетом. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Накануне авиапутешествия не стоит есть фастфуд и жареную пищу, так как на высоте свыше пяти километров процесс пищеварения затрудняется, жиры усваиваются хуже.

Вдобавок следует избегать спиртных напитков, так как они вызывают сильное обезвоживание.

«В полете эффект усиливается, ведь в салоне всегда очень сухой воздух. В результате — головная боль, похмелье ни с того, ни с сего и пасмурное прибытие в пункт назначения».

Если алкоголь помогает пассажиру «успокоить нервы» перед рейсом, можно выпить в ограниченном количестве при условии, что турист запьет его обильным количеством воды или сока. При этом желающим поспать на борту не рекомендуется пить кофе и газированные напитки.

Наконец, не стоит есть фрукты и овощи с большим содержанием клетчатки и чеснок. Первое приводит к вздутию живота, а второй вызывает неприятный запах.