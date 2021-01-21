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Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом 

Даня Виттиг 2 часа назад
Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом
Фото: depositphotos.com
Российская туристка не смогла улететь домой, когда гранциы закрыли. Девушке пришлось прожить с турком полтора месяца. Своим опытом она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница объяснила, что COVID-19 буквально запер ее в турецком городе Болу. Рейсы отменили, а отели не принимали гостей.
В результате россиянка обратилась за помощью к местным жителям и лишь мужчина по имени Фуркан, разрешил ей переночевать у него, а впоследствии — остаться жить на неопределенный срок, так как в стране внезапно объявили строгий карантин.

«Хорошо, что с собой у меня был сухой паек из России — греча, сухая колбаса, ржаные сухари, конфеты и печенья. Мы готовили, делились рецептами, вечерами смотрели фильмы», — рассказала автор.

По ее словам, полтора месяца в режиме изоляции «пролетели как один миг».
Когда туристка почувствовала себя неловко из-за слишком долгого пребывания в гостях и решила переехать в Стамбул, хотя мужчина уговаривал ее остаться.

«Пришлось распрощаться, но с условием, что я обязательно жду его в гости в России либо сама как-нибудь приеду погостить».

Ранее "Рамблер" сообщал о трех ошибках россиян, которые мечтают переехать в Турцию.
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