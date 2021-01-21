Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом 

Российская туристка не смогла улететь домой, когда гранциы закрыли. Девушке пришлось прожить с турком полтора месяца. Своим опытом она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

Путешественница объяснила, что COVID-19 буквально запер ее в турецком городе Болу. Рейсы отменили, а отели не принимали гостей.

В результате россиянка обратилась за помощью к местным жителям и лишь мужчина по имени Фуркан, разрешил ей переночевать у него, а впоследствии — остаться жить на неопределенный срок, так как в стране внезапно объявили строгий карантин.

«Хорошо, что с собой у меня был сухой паек из России — греча, сухая колбаса, ржаные сухари, конфеты и печенья. Мы готовили, делились рецептами, вечерами смотрели фильмы», — рассказала автор.

По ее словам, полтора месяца в режиме изоляции «пролетели как один миг».

Когда туристка почувствовала себя неловко из-за слишком долгого пребывания в гостях и решила переехать в Стамбул, хотя мужчина уговаривал ее остаться.