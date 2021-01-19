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Туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян 

Катерина Саломе 4 часа назад
Туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян
Фото:
Временно проживающая в Турции россиянка рассказала о главных ошибках, которые нужно избегать при желании переехать в восточную страну. Соответствующей информацией она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Автор поста отметила, что в Турции надо иметь собственный автомобиль. На машине можно будет регулярно выбираться на природу и в мини-путешествия.
По словам блогерши, при выборе аренды жилья не стоит отдавать предпочтение в пользу недвижимости, расположенной на гириш-кате, или нулевом, полуподвальном этаже жилого дома.

«Да, стоить оно будет значительно дешевле, но зимой вам придется бороться с плесенью»,

— подчеркнула девушка.
Также девушка советуют при заселении обратить внимание на установленные в ней электроприборы. Их новизна напрямую влияет на расход электроэнергии.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов.
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