Туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян 

Временно проживающая в Турции россиянка рассказала о главных ошибках, которые нужно избегать при желании переехать в восточную страну. Соответствующей информацией она поделилась в собственном блоге на платформе « Яндекс . Дзен».

Автор поста отметила, что в Турции надо иметь собственный автомобиль. На машине можно будет регулярно выбираться на природу и в мини-путешествия.

По словам блогерши, при выборе аренды жилья не стоит отдавать предпочтение в пользу недвижимости, расположенной на гириш-кате, или нулевом, полуподвальном этаже жилого дома.

«Да, стоить оно будет значительно дешевле, но зимой вам придется бороться с плесенью»,

— подчеркнула девушка.

Также девушка советуют при заселении обратить внимание на установленные в ней электроприборы. Их новизна напрямую влияет на расход электроэнергии.