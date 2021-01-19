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Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов 

Катерина Саломе 4 часа назад
Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов
Фото: depositphotos.com
С 18 января Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Теперь по прилету в Норвегию необходимо будет сдать ПЦР-тест на пограничных переходах — в аэропортах, морских терминалах и на автомобильных КПП. А в столичном аэропорте Финляндии, а также на паромах и в автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией уже запущено обязательное тестирование на COVID-19 всех прибывающих из-за рубежа туристов.
Отмечается, что тестирование в двух странах будет бесплатным.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что туристы сняли на видео мощную лавину.
Видео дня. Туристы сняли на видео мощную лавину
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