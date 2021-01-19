Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов 

С 18 января Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь по прилету в Норвегию необходимо будет сдать ПЦР-тест на пограничных переходах — в аэропортах, морских терминалах и на автомобильных КПП. А в столичном аэропорте Финляндии, а также на паромах и в автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией уже запущено обязательное тестирование на COVID-19 всех прибывающих из-за рубежа туристов.

Отмечается, что тестирование в двух странах будет бесплатным.