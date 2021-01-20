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Пассажирка заплатила 17 тысяч за такси от одного терминала Шереметьево до другого 

Анна Арсеньева 55 минут назад
Пассажирка заплатила 17 тысяч за такси между зданиями Шереметьево
Фото: depositphotos.com
Пассажирка заплатила таксисту более 17 тысяч рублей за дорогу от терминала D аэропорта Шереметьево до терминала В. Об этом сообщает ТАСС.
После поездки женщина обратилась в дежурную часть линейного управления МВД России в Шереметьево. По словам опрошенного таксиста, такая сумма сложилась из официального тарифа. Кроме того, пассажирка не была против заплатить за поездку 17 тысяч и не стала задерживаться в машине.
Однако водителю пришлось вернуть часть выплаченных денег путешественнице. Женщина отказалась от претензий.
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