Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира 

Несмотря на то, что за последнее время авиация развивается, все еще существуют аэропорты неблагоприятными условиями для мягкой посадки.

Мы привыкли воспринимать воздушную гавань как место за чертой города, но в некоторых странах они находятся в горах, над пляжами. Существуют аэропорты, чьи взлетно-посадочные полосы (ВПП) построены над водой.

Из-за сложности взлета и посадки в эти аэропорты отправляют только опытных пилотов, которые уже работали в подобных условиях, поэтому даже если вы соберетесь в путешествие и вам будет предстоять посадка в опасном аэропорте, будьте уверены, что воздушным судном управляют профессионалы своего дела.