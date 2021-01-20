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Россиянка объяснила, что происходит на опустевшем острове Таиланда 

Мира Маркина 2 часа назад
Россиянка объяснила, что происходит на опустевшем острове Таиланда
Фото: depositphotos.com
Россиянка вместе с мужем улетела на опустевший остров Пхукет в Таиланде и провела там зимние каникулы. Ранее сообщалось, что на острове крупная вспышка коронавируса. Реальную обстановку на острове Александра Толстова описала в беседе с порталом NGS.ru.
По словам туристки, зоны международных вылетов в тайских аэропортах пустуют — там находится больше медиков, чем пассажиров, а также приостановлена работа всей инфраструктуры:

«Полиции нет, пропусков тоже нет, наши документы никто ни разу не проверял, местные шикают, если ты без маски, везде санитайзеры, бесконтактные устройства для измерения температуры».

Из-за того, что большинство отелей свободно, в том числе отели наивысшей категории, руководство вынуждено снижать цены на объекты размещения в 2-3 раза. Однако туристическая инфраструктура на Пхукете функционирует: некоторые кафе, рестораны, барбершопы, массажные салоны, аптеки, магазины и спортзалы еще работают.
По словам путешественницы, большинство услуг упало в цене, но сервис по-прежнему остается качественным, так как местные борются за каждого гостя. Кроме того, ввиду снижения турпотока очистилась тайская природа.
Толстова подчеркнула, что в данный момент к поездке в Таиланд нужно готовиться особенно тщательно: собрать представленный на сайте посольства перечень документов, заранее оплатить билеты и карантинный пакет, оформить страховку и сдать тест на COVID-19. При этом лететь в страну стоит лишь не меньше, чем на месяц, потому что 15 дней отпуска туристам придется провести в условиях обязательной изоляции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Таиланде могут возобновить безвизовый въезд туристов.
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Новости путешествий , Новосибирский городской сайт
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