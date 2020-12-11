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В Таиланде могут возобновить безвизовый въезд туристов 

Даня Виттиг 2 часа назад
Министерство внутренних дел Таиланда и совет нацбезопасности подали на рассмотрение предложение о возобновлении безвизового въезда в страну туристов 66 стран, с увеличением разрешенного срока пребывания с 30 до 45 дней. Об этом сообщил МИД Таиланда.
Это поможет оживить туристическую отрасль и помочь экономике страны. На прошлом заседании было принято решение возобновить разрешения на безвизовой въезд гражданам трех категорий стран, которым до пандемии предоставлялась такая возможность.
56 стран, которым разрешен безвизовой въезд на 30 суток по постановлениям таиландских властей, шести стран, с которыми Таиланд имеет соглашения о взаимном безвизовом въезде на 30 суток (в том числе и России), и четырех стран, соглашения с которыми предполагают безвизовой въезд на 90 дней (Аргентина, Бразилия, Чили и Перу).
При этом безвизовой въезд из Мьянмы и Камбоджи, соседних с Таиландом, пока возобновляться не будет в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сказал Санграт.
Стало известно, что первыми возобновятся права на безвизовой въезд граждан стран первой группы из 56 государств, а решения по второй и третьей группе последуют позже.
Для всех перечисленных стран, по его словам, срок разрешенного пребывания увеличен с 30 суток до 45 суток.
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