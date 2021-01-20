Рейсов из России в Египет станет больше с конца января 

Количество перелетов из России в Каир увеличится. С 27 января в столицу Египта будут выполнять по пять рейсов в неделю. Об этом сообщает Турпром.

Для въезда в страну туристам необходимо предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть переведен на английский язык. Также на нем должна быть оригинальная синяя печать, подпись врача, QR-код или штрихкод.

Прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Россией и Египтом было восстановлено в сентябре 2020 года. Эксперты в сфере туризма заявили, что страна входит в десятку самых востребованных у россиян курортов.