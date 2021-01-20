Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Рейсов из России в Египет станет больше с конца января 

Анна Арсеньева 1 час назад
Рейсов из России в Египет станет больше с конца января
Фото: depositphotos.com
Количество перелетов из России в Каир увеличится. С 27 января в столицу Египта будут выполнять по пять рейсов в неделю. Об этом сообщает Турпром.
Для въезда в страну туристам необходимо предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть переведен на английский язык. Также на нем должна быть оригинальная синяя печать, подпись врача, QR-код или штрихкод.
Прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Россией и Египтом было восстановлено в сентябре 2020 года. Эксперты в сфере туризма заявили, что страна входит в десятку самых востребованных у россиян курортов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка объяснила, что происходит на опустевшем острове Таиланда.
Видео дня. 10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение