Ирландский остров разместил вакансию мечты для путешественников

Ирландский остров Грейт-Бласкет, изолированный от тысяч туристов, разместил вакансию мечты для одиноких путешественников. Об этом сообщает издание Insider.

Владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни на острове ищут двух человек, готовых поселиться на острове на полгода, с 1 апреля по 1 октября, и присматривать за их владениями.

Работодатели уточнили, что проживание и питание для сотрудников будет бесплатным, а зарплату соискатели смогут обсудить после подачи заявления.

При этом на острове также есть ряд неудобств: отсутствие Wi-Fi и неисчерпаемых запасов воды, — хозяева коттеджей посоветовали потенциальным сотрудникам запастись питьевой водой впрок, поскольку ее количество на острове ограничено.

По словам ирландцев Энни Бирни и Эйон Бойл, которые работали на острове в 2020-м, Грейт-Бласкет стал для них собственной вселенной на несколько месяцев. Каждую неделю пара подготавливала коттеджи для постояльцев, встречала гостей и получала на пирсе необходимое продовольствие. В свободное время ирландцы отправлялись в походы, купались и наслаждались пейзажами.

В прошлом году владельцам недвижимости пришлось просмотреть больше 42 тысяч резюме. В связи с этим в 2021-м они ограничили количество кандидатов и добавили "новые критерии для соискателей". Прием заявок завершится 22 января.