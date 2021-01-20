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Ирландский остров разместил вакансию мечты для одиноких путешественников 

Мира Маркина 1 час назад
Ирландский остров разместил вакансию мечты для путешественников
Фото: depositphotos.com
Ирландский остров Грейт-Бласкет, изолированный от тысяч туристов, разместил вакансию мечты для одиноких путешественников. Об этом сообщает издание Insider.
Владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни на острове ищут двух человек, готовых поселиться на острове на полгода, с 1 апреля по 1 октября, и присматривать за их владениями.
Работодатели уточнили, что проживание и питание для сотрудников будет бесплатным, а зарплату соискатели смогут обсудить после подачи заявления.
При этом на острове также есть ряд неудобств: отсутствие Wi-Fi и неисчерпаемых запасов воды, — хозяева коттеджей посоветовали потенциальным сотрудникам запастись питьевой водой впрок, поскольку ее количество на острове ограничено.
По словам ирландцев Энни Бирни и Эйон Бойл, которые работали на острове в 2020-м, Грейт-Бласкет стал для них собственной вселенной на несколько месяцев. Каждую неделю пара подготавливала коттеджи для постояльцев, встречала гостей и получала на пирсе необходимое продовольствие. В свободное время ирландцы отправлялись в походы, купались и наслаждались пейзажами.
В прошлом году владельцам недвижимости пришлось просмотреть больше 42 тысяч резюме. В связи с этим в 2021-м они ограничили количество кандидатов и добавили "новые критерии для соискателей". Прием заявок завершится 22 января.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит на острове, закрытом для посещения на сто лет.
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