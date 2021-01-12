Что происходит на острове, закрытом на сто лет

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Что происходит на острове, закрытом для посещения на сто лет 

Елизавета Назарова 12 часов назад
В мире практически нет мест, куда бы ни ступала нога человека. Казалось, что люди побывали во всех местах планеты. Однако, еще остались точки на карте, куда запрещено приезжать туристам.
Остров Ниихау на Гавайях запрещен для посещения, его также называют "запретный остров". На протяжении долгих лет там не ступала нога туриста. Дело в том, что там живут только коренные жители островов. На нем нет магазинов, дорожек из асфальта, ресторанов. Жители острова передвигаются по нему только пешком или на велосипеде.
Смотрите видео и узнайте, почему туристы не могут попасть на закрытий остров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что самый дорогой отпуск обошелся россиянам в 10 миллионов.
Заграница , Видео
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