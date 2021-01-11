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Самый дорогой отпуск в России обошелся туристам в 10 миллионов рублей 

Мира Маркина 5 часов назад
Самый дорогой отпуск обошелся россиянам в 10 миллионов
Фото: depositphotos.com
Самый дорогой отпуск россиян в 2020 году внутри страны обошелся туристам в 10 миллионов рублей. Согласно данным ЦИАН, за эти деньги можно приобрести однокомнатную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как выяснилось, самое дорогое путешествие по России было забронировано семьей из семи человек. Его стоимость составила 10,1 миллиона рублей. За эту сумму туристы заказали недельный тур на Сахалин в сентябре, в который входили экскурсии в море, проживание в нескольких отелях, а также на яхте и питание по программе полный пансион.
Второй по дороговизне оказалась путевка из Хабаровска в Сочи на троих, — туристы потратили 6,6 миллиона рублей на десятидневный тур с проживанием в номере "люкс" отеля Swissotel Resort Sochi Kamelia.
Третью строчку в рейтинге также заняла поездка в Сочи на 24 дня. Бабушка с двумя внуками потратила на нее 3,5 миллиона рублей без стоимости авиабилетов. Семья поселилась в номере, цена которого превышала 100 тысяч рублей в сутки, — сообщает туроператор "Дельфин".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российская стюардесса показала еду миллионеров.
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