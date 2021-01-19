Обледеневший в Крыму водопад запечатлели на видео 

Путешественники сняли на видео обледенение самого большого водопада в Крыму. Это произошло из-за низкой температуры воздуха.

Речь идет о водопаде Учан-Су, который находится в шести километрах от Ялты. Водный массив превратился в ледяную глыбу с сосульками. А внизу лежит снег.

В соцсетях начали моментально расходиться многочисленные фотографии этого явления, несмотря на то, что происходящее — не редкость, а всего через несколько суток водопад может оттаять полностью.