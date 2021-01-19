Спрос на внутрироссийский туризм вырос в пять раз 

Спрос на туристические поездки по России вырос практически в пять раз. Об этом сообщает издание "Известия"

Самыми популярными направлениями среди российских туристов стали Минеральные Воды, Адлер, Москва и Новосибирск.

Одновременно с этим сократились траты туристов в Краснодарском, Ставропольском краях и в Новосибирской области на треть. А в Москве — на 45%.

На новогодние праздники пользовались популярностью и международные направления. Чаще всего туристы из России выбирали Стамбул, Анталью, Дубай, Шарм-эль-Шейх и Мале.