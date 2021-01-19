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Спрос на внутрироссийский туризм вырос в пять раз 

Стелла Шмель 53 минуты назад
Спрос на внутрироссийский туризм вырос в пять раз
Фото: depositphotos.com
Спрос на туристические поездки по России вырос практически в пять раз. Об этом сообщает издание "Известия".
Самыми популярными направлениями среди российских туристов стали Минеральные Воды, Адлер, Москва и Новосибирск.
Одновременно с этим сократились траты туристов в Краснодарском, Ставропольском краях и в Новосибирской области на треть. А в Москве — на 45%.
На новогодние праздники пользовались популярностью и международные направления. Чаще всего туристы из России выбирали Стамбул, Анталью, Дубай, Шарм-эль-Шейх и Мале.
Ранее "Рамблер" писал, почему нельзя пить воду из стаканчиков в самолете.
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