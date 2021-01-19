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Почему нельзя пить воду из стаканчиков в самолете 

Анна Арсеньева 19 января 2021
Почему нельзя пить воду из стаканчиков в самолете
Фото: depositphotos.com
Обычно бортпроводники подают пассажирам на борту воду в пластиковом стаканчике. Стюардесса под ником @katkamalani рассказала, откуда ее берут и почему не стоит пить ее во время полета. Девушка опубликовала видео в своем TikTok.

"Правило номер один. Никогда не потребляйте никакую жидкость, которая не в банке или бутылке", — призвала пассажиров бортпроводница.

Дело в том, что питьевая вода хранится в специальных резервуарах. Как выяснил "Рамблер", во время обслуживания самолета перед каждым полетом ее закачивают в бак из специальной машины. Вся вода из кранов в самолете является питьевой. Однако, по словам бортпроводницы, проблема не в качестве воды, а в резервуарах для ее хранения. Как рассказала девушка, емкости никогда не моют:

"Они отвратительны".

По той же причине стюардесса посоветовала не пить на борту кофе. Аппараты для его приготовления тоже недостаточно хорошо очищают:

"Их чистят местами между полетами, но полностью машину не чистят никогда. И они у туалетов".

Стюардесса Марисса Армстронг подтвердила слова коллеги и порекомендовала никогда не просить бортпроводников добавить лед в свой напиток:

"За все шесть лет, что я здесь работаю, баки для льда не мыли ни разу".

Однако некоторые комментаторы возразили блогеру, посчитав, что она обобщает, и другие авиакомпании соблюдают чистоту в самолетах:

"Я работала стюардессой 23 года, наша авиакомпания регулярно промывала и чистила резервуары",

"Это ваш персональный опыт. У каждой авиакомпании разные стандартные рабочие процедуры (SOP)".

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