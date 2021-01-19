Из-за закрытия спа массово отменяются поездки в Турцию

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Туроператоры России заявили о массовых отменах путевок в Турцию. Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, закрылись спа-центры, бассейны и подъемники на горнолыжных курортах. Об этом сообщает портал "Турпром".

Введенные правила обвалили спрос на путевки в Анталью в зимнее время.

Компания Anex Tour объявила о снятии рейсов в Анталию до конца марта из-за низкой загруженности.