Из-за закрытия спа массово отменяются поездки в Турцию

Туроператоры России заявили о массовых отменах путевок в Турцию. Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, закрылись спа-центры, бассейны и подъемники на горнолыжных курортах. Об этом сообщает портал "Турпром".
Введенные правила обвалили спрос на путевки в Анталью в зимнее время.
Компания Anex Tour объявила о снятии рейсов в Анталию до конца марта из-за низкой загруженности.
"Программы в Анталию свернуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина — то, что Турция сейчас не ждет иностранных туристов в принципе, не только россиян", — рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый Слон" Александр Мкртчян.
Ранее "Рамблер" писал, что Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов.