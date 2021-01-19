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Из-за закрытия спа россияне массово отменяют поездки в Турцию 

Стелла Шмель 1 час назад
Из-за закрытия спа массово отменяются поездки в Турцию
Фото: depositphotos.com
Туроператоры России заявили о массовых отменах путевок в Турцию. Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, закрылись спа-центры, бассейны и подъемники на горнолыжных курортах. Об этом сообщает портал "Турпром".
Введенные правила обвалили спрос на путевки в Анталью в зимнее время.
Компания Anex Tour объявила о снятии рейсов в Анталию до конца марта из-за низкой загруженности.

"Программы в Анталию свернуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина — то, что Турция сейчас не ждет иностранных туристов в принципе, не только россиян", — рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый Слон" Александр Мкртчян.

Ранее "Рамблер" писал, что Финляндия и Норвегия ужесточили правила въезда туристов.
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