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Стюардесса объяснила, почему из-за антисептика тщательнее проверяют багаж 

Катерина Саломе 2 часа назад
Стюардесса объяснила, почему из-за антисептика тщательнее проверяют багаж
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса рассказала, почему рискованно применять антисептические средства перед досмотром сотрудниками служб безопасности в аэропорту. Об этом она поведала в своем Instagram-аккаунте.
По словам бортпроводницы, она однажды сама была задержана на пропускном пункте аэропорта после того, как обработала поверхность чемодана дезинфицирующей салфеткой. Ее багаж начали проверять специальным прибором.

«На вашем чемодане обнаружена подозрительная химическая субстанция. Мы должны будем провести дополнительный досмотр»,

— заявили работники службы.
В результате аппарат все же не отреагировал ни на одну вещь внутри сумки бортпроводницы и в конце концов сотрудники авиагавани отпустили девушку.

«Видимо, моя адекватность и тот факт, что перед выходом я протерла чемодан антибактериальной салфеткой (которая так некстати попалась мне на глаза в номере), убедил службу безопасности в отсутствии у меня коварных намерений»,

— заключила стюардесса.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стюардесса рассказала, как правильно носить маски в полете.
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