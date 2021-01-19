Стюардесса рассказала, как правильно носить маски в полете 

Стюардесса авиакомпании TUI Хувайда Максвелл (Huwaida Maxwell) рассказала, как правильно носить маску в полете во время пандемии коронавируса, чтобы было комфортно. Ее слова приводит издание Mirror.

По словам бортпроводницы, на длительные перелеты лучше использовать тканевые маски и не забывать их менять каждые три-четыре часа. Максвелл отметила, что свои личные средства защиты она стирает с кондиционером для белья ради приятного запаха. При этом на работе экипажу приходится носить хирургические маски.

Стюардесса призналась, что из-за защитных средств на лице бортпроводницы вынуждены разговаривать громче и четче. А также маски научили бортпроводниц использовать язык тела и улыбаться глазами.