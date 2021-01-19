Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Стюардесса рассказала, как правильно носить маски в полете 

Катерина Саломе 5 часов назад
Стюардесса рассказала, как правильно носить маски в полете
Фото: depositphotos.com
Стюардесса авиакомпании TUI Хувайда Максвелл (Huwaida Maxwell) рассказала, как правильно носить маску в полете во время пандемии коронавируса, чтобы было комфортно. Ее слова приводит издание Mirror.
По словам бортпроводницы, на длительные перелеты лучше использовать тканевые маски и не забывать их менять каждые три-четыре часа. Максвелл отметила, что свои личные средства защиты она стирает с кондиционером для белья ради приятного запаха. При этом на работе экипажу приходится носить хирургические маски.
Стюардесса призналась, что из-за защитных средств на лице бортпроводницы вынуждены разговаривать громче и четче. А также маски научили бортпроводниц использовать язык тела и улыбаться глазами.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина провел месяцы в аэропорту, опасаясь коронавируса.
Видео дня. Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение