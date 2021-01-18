Мужчина провел месяцы в аэропорту, опасаясь коронавируса

Американец три месяца прожил в аэропорту Чикаго, опасаясь COVID-19.
Как сообщает издание Chicago Tribune, 36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О'Хара, используемый потерянный сотрудником аэропорта бейдж. В суде мужчина признался, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за коронавируса.
Американца обвинили в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера. Подсудимый имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в омском аэропорту появился рейс в прошлое.